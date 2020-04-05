Потепління до +20 та сонячно: прогноз на тиждень

Погода в Україні наступного тижня буде переважно сонячною та теплою, лише ближче до вихідних очікуються невеликі опади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 6 квітня

Тиждень розпочнеться зі сприятливих погодних умов. На всій території країни буде сухо та сонячно. Температура повітря у північних, східних та південних областях коливатиметься від +11 до +14 градусів, у центрі та на заході термометри покажуть від +12 до +17. Вночі місцями температура опуститься до -1 градуса, а в середньому коливатиметься від 0 до +3.

Прогноз на 7 квітня

У вівторок денна температура повітря продовжить зростати. Так, у західних областях термометри покажуть від +15 до +20 градусів. На решті території температура коливатиметься від +12 до +15, на сході від +10 до +13. Вночі прогнозують до -2 градусів.

Прогноз на 8 квітня

У середу синоптична ситуація залишиться майже незмінною. До +19 градусів повітря прогріється у центральних та західних областях, на решті території термометри покажуть від +13 до +18 градусів. На Закарпатті температура утримається на рівні +20. Вночі мінусові показники будуть лише на сході: -1...-2 градуси. У решті областей вночі від +1 до +5.

Прогноз на 9 квітня

У четвер у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій та Миколаївській областях стовпчики термометрів покажуть +20 градусів тепла. На решті території повітря прогріється до +14...+18 градусів. Вночі також потепліє - температура коливатиметься від +2 до +6 градусів, в Одеській області вночі до +8.

Прогноз на 10 квітня

У п'ятницю більшу частину території країни накриють невеликі опади. Дощі оминуть лише Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, Волинську, Львівську та Закарпатську області. Температура повітря коливатиметься від +10 до +15, лише на півдні та сході термометри покажуть +15...+18 градусів тепла. Вночі прогнозують від +2 до +6.

Нагадаємо, раніше в ДСНС розповіли про причини високої загазованості повітря у Києві. Рятувальники пояснили, що справа у слабкому вітрі та підвищенні температури у приземному шарі.