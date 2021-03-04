Потепління до +14 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 4 березня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень у деяких західних областях підніметься до +14 тепла, однак вночі в країні будуть заморозки.
Прогноз у всіх областях
За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +7 до +14, а вночі вона становитиме від -1 до +1.
У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +6 до +11 градусів, а вночі від -4 до +1.
У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від +6 до +11, а вночі стовпчики термометрів покажуть -4 +2 градуси.
Прогноз у Києві
У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від +8 до +12, а вночі від -5 до 0.
Нагадаємо, погода в Україні в кінці тижня погіршиться. Найближчими днями очікуються різкі перепади температури - від +13 до +1.
Також повідомлялось, що в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.