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Різке похолодання. Тиждень в Україні закінчиться температурними гойдалками

Новость на русском → Україна, Середа 03 березня 2021 12:39
Різке похолодання. Тиждень в Україні закінчиться температурними гойдалками Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Погода в Україні в кінці тижня погіршиться. У найближчі дні очікуються різкі перепади температури - від +13 до +1.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 4 березня

Завтра по всій Україні очікується потепління. Температура повітря місцями може піднятися до +13, без опадів.

Так, найтепліше буде у західних областях - до +13 повітря прогріється в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. На півдні країни до +12 максимум очікується завтра в Миколаєві, в Одесі - до +10. У центральних областях і Києві в четвер потеплішає до +11, а на півночі та сході завтра вдень очікується до +8.

Різке похолодання. Тиждень в Україні закінчиться температурними гойдалками

Прогноз на 5 березня

У п'ятницю, 5 березня, в Україні очікується різке похолодання з дощами та снігом. Так, на заході країни в п'ятницю вдень очікується від 0 до +5 градусів максимум. На півночі країни температура може підняти максимум до +4, на сході і у центрі - до +8. Разом з тим на півдні утримається тепла погода - до +12, а в Криму - до +13.

Різке похолодання. Тиждень в Україні закінчиться температурними гойдалками

Прогноз на 6 березня

У суботу, 6 березня, температура продовжить знижуватися, але опади частково відступлять. Так, на заході країни нічні морози посиляться, температура опуститься до -7, а вдень максимум +5. На півночі країни вночі також очікується до -7, а вдень до +2 максимум. У центральних регіонах вночі до -6, вдень повітря прогріється до +4. На сході країни в суботу очікується сніг і до -3 вночі, вдень до +4. У південних областях до +5, вдень до -2 вночі.

В Києві в суботу вдень без опадів і до +3, вночі температура опуститься до -6.

Різке похолодання. Тиждень в Україні закінчиться температурними гойдалками

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні очікується до +12 градусів тепла та без опадів.

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