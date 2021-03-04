Потепление до +14 и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 4 марта, в Украине будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в некоторых западных областях поднимется до +14 тепла, однако ночью будут заморозки.
Прогноз во всех областях
По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +14, а ночью она составит от -1 до +1.
В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +6 до +11 градусов, а ночью от -4 до +1.
В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +6 до +11, а ночью столбики термометров покажут -4 +2 градуса.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +8 до +12, а ночью от -5 до 0.
Напомним, погода в Украине в конце недели ухудшится. В ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры - от +13 до +1.
Также сообщалось, что в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами", при этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.