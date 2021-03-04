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Потепление до +14 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Четверг 04 марта 2021 08:00
Потепление до +14 и без осадков: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 марта, в Украине будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в некоторых западных областях поднимется до +14 тепла, однако ночью будут заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +14, а ночью она составит от -1 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +6 до +11 градусов, а ночью от -4 до +1.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +6 до +11, а ночью столбики термометров покажут -4 +2 градуса.

Потепление до +14 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +8 до +12, а ночью от -5 до 0.

Потепление до +14 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине в конце недели ухудшится. В ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры - от +13 до +1.

Также сообщалось, что в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами", при этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

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