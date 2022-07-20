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На сьогодні немає ознак передачі Іраном Росії безпілотників, - Білий дім

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Вашингтон, Середа 20 липня 2022 01:08
На сьогодні немає ознак передачі Іраном Росії безпілотників, - Білий дім Фото: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На сьогодні немає жодних ознак того, що Іран передавав Росії безпілотники власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Він також зазначив, що поїздка президента Росії Володимира Путіна до Ірану показує, наскільки Росія опинилася в ізоляції після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, російська делегація відвідувала аеродром в Ірані принаймні двічі за останні тижні, щоб оглянути дрони, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

Як повідомлялося раніше, в Білому домі заявили, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових дронів.

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