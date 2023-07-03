Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич предстанет перед судом

Бывший глава Крымского управления Службы безопасности Олег Кулич предстанет перед судом. Он, по версии следствия, работал на российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности и Государственное бюро расследований передали в суд обвинительный акт по государственной измене и другим преступлениям бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, на основании собранных доказательств он обвиняется по 5 статьям УК:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Суд может пройти в закрытом режиме

Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"Кулинич занимал достаточно высокий пост. И мы с вами понимаем, что вопрос уголовного производства досудебного расследования, касающийся его предательства, может касаться также государственной тайны. Поэтому я предполагаю, не говорю стопроцентно, но предполагаю, что с высокой вероятностью это судебное разбирательство будет продолжаться в закрытом режиме", - сказала она.

Дело Кулинича

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года. А 16 июля 2022 года Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене.

Ему было объявлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и создании преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины). После чего Кулиничу избрали меру пресечения - содержание под стражей. Под арестом он находится и сейчас.

В ходе расследования правоохранители установили, что Кулинич был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

По заданию ФСБ экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей, поиска в них агентов влияния на контроль за политическими процессами в украинском обществе.

Так, в июле 2022 года ГБР сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ в шпионаже.

Установлено, что Сивкович через доверенных лиц контролирует в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования способствующих им лиц.

Следствие также установило, что Кулинич был доверенным лицом Владимира Сивковича. Он активно сотрудничал с созданным ФСБ "политическим офисом" и выполнял указания кураторов для внедрения "своих людей" в различные государственные и правоохранительные органы, проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, подстрекательство граждан Украины к государственной измене.

В частности, Кулинич заранее знал о планах России осуществить нападение с временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту информацию и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в СБУ.

В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки сообщить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ.

Кроме того, Кулинич сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, где жил Олег Кулинич, следователи обнаружили тайник с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.