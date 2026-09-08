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Главная » Жизнь » Общество

Посвящение в студенты во время тревоги: полиция Киева открыла дело против университета

15:50 08.09.2026 Вт
2 мин
Несмотря на воздушную тревогу, молодежь не направили в укрытие
aimg Валерий Ульяненко
Посвящение в студенты во время тревоги: полиция Киева открыла дело против университета Фото: полиция Киева открыла дело из-за посвящения во время тревоги (Getty Images)
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В киевском университете во время воздушной тревоги проводили мероприятие с первокурсниками на открытом пространстве. Из-за этого полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции в Киеве.

Сегодня, около 11:10, к правоохранителям поступило сообщение о нарушении правил безопасности на территории учебного заведения в Дарницком районе Киева.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции. Предварительно установлено, что на открытой территории университета проводили мероприятие по посвящению первокурсников в студенты. Несмотря на объявление сигнала "Воздушная тревога", проведение мероприятия не остановили, а студентов не направили в укрытие.

По этому факту следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 УКУ (служебная халатность). Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и виновных лиц.

Перед этим в социальных сетях обнародовали видео, на котором видна толпа студентов Университета интеллектуальной собственности под открытым небом во время сирены.

Правоохранители напомнили, что в Украине действует четкий алгоритм действий во время воздушной тревоги для учебных заведений. Все участники образовательного процесса обязаны немедленно направляться в укрытия как во время желтого, так и во время красного уровня опасности.

Напомним, с 6 сентября в Киеве заработало новое оповещение о воздушных угрозах - цвет при воздушной угрозе указывает конкретный вид опасности.

В частности, "желтый" уровень означает дроновую угрозу (например, при фиксации движения отдельных ударных или разведывательных дронов). "Красный" уровень - это массированная дроновая угроза, ракетная угроза или ракетно-дроновая угроза.

Кроме того, Совет обороны Киева принял решение сократить продолжительность комендантского часа в столице. Изменения также повлияли на график работы городского общественного транспорта.

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