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НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума

Украина, Пятница 31 мая 2024 15:44
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НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это девятый рекорд подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5373 гривен за 1 доллар (+0,0372 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 31 мая - 40,5001.

НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,985 гривен за 1 евро (0,1679 грн). Это также максимум. Предыдущий был 28 мая - 43,9708.

НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 40,59-40,62 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 10 копеек до 41,15 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в июне на валютный рынок будет давить ряд факторов, среди которых объективный рост инфляции, военные факторы, общественно-политические настроения, связанные с войной, процессом мобилизации.

По его прогнозу, курс доллара может периодически расти или снижаться: векторы будут меняться каждые 3-4 дня, а допустимое отклонение от начального курса составит в среднем 2%.

За май официальный курс доллара вырос на 2,1% до 40,50 грн/доллар (с 39,66 грн/доллар).

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