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Надходження з-за кордону зросли: скільки трудові мігранти перевели в Україну

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 11:59
Надходження з-за кордону зросли: скільки трудові мігранти перевели в Україну Фото: трудові мігранти перевели в Україну за травень 1,1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2022 року склав 1 162 млн доларів. Це на 3,0% більше, ніж у травні минулого року (1 128 млн доларів) і на 14,9% більше, ніж у квітні поточного року (1 011 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-травень 2022 року в Україну надійшло 5 236 млн доларів, що на 7,9% менше, ніж роком раніше (5 684 млн доларів).

Відзначити, трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15 026 млн доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11 980 млн доларів

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну на 2022 рік з 15,0 до 16,2 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищено з 15,7 до 17,0 млрд доларів.

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Національний банк України
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