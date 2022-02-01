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Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну суму

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Україна, Вівторок 01 лютого 2022 10:38
Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну суму Фото: приватні перекази в Україну в 2021 році склали 15 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2021 року склав 1 343 млн доларів. Це на 12,6% більше, ніж роком раніше (1 193 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-грудень 2021 року в Україну надійшло 15 026 млн доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11 980 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-грудні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 6 890 млн доларів, що на 2 319 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4 571 млн доларів).

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2021 році з 14,3 до 15,0 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 15,0 до 16,2 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 15,7 до 17,0 млрд доларів.

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Національний банк України
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