Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины, - NYT

Воскресенье 01 февраля 2026 10:31
UA EN RU
Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины, - NYT Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Любые уступки на Донбассе в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут России время подготовиться к более масштабному наступлению вглубь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Аналитики предупреждают, что настойчивое требование России передать ей полный контроль над Донецкой областью может быть не просто попыткой "сохранить лицо".

Эксперты опасаются, что сдача Славянска и Краматорска лишит Киев самой мощной линии обороны на востоке.

Часть Донецкой области, которая все еще под контролем Украины, является одной из самых укрепленных частей фронта, поскольку оборонительные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения России.

Как отмечают аналитики, если мирный план провалится уже после передачи земель - сценарий, который многие считают вполне реальным - Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового вторжения вглубь ослабленной Украины.

Россия хочет, что ВСУ вышли из Донбасса

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым. Его обсуждали делегации Украины, России и США во время переговоров в Абу-Даби 23-24 января.

Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы украинские войска покинули Донбасс для заключения мирного соглашения о завершении войны. Это является одним из ключевых требований России.

В то же время в Институте изучения войны отмечают, что территориальные и политические требования России значительно шире, чем заявления о Донбассе, которые Кремль озвучивает для западной аудитории.

По данным СМИ, во время встречи в Абу-Даби делегации Украины и США обсуждали размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области.

