Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины, - NYT

Любые уступки на Донбассе в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут России время подготовиться к более масштабному наступлению вглубь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Аналитики предупреждают, что настойчивое требование России передать ей полный контроль над Донецкой областью может быть не просто попыткой "сохранить лицо".

Эксперты опасаются, что сдача Славянска и Краматорска лишит Киев самой мощной линии обороны на востоке.

Часть Донецкой области, которая все еще под контролем Украины, является одной из самых укрепленных частей фронта, поскольку оборонительные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения России.

Как отмечают аналитики, если мирный план провалится уже после передачи земель - сценарий, который многие считают вполне реальным - Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового вторжения вглубь ослабленной Украины.