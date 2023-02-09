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Минздрав с весны расширит е-рецепт на все рецептурные препараты

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Четверг 09 февраля 2023 16:00
Минздрав с весны расширит е-рецепт на все рецептурные препараты Фото: Минздрав с весны расширит е-рецепт на все рецептурные препараты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство здравоохранения Украины уже этой весной расширит электронный рецепт на все рецептурные лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Для того, чтобы упростить процесс назначения лекарства, сделать его более эффективным и современным, весной 2023 года Минздрав внедряет электронный рецепт на все рецептурные лекарства. Также это позволит усилить контроль за отпуском рецептурных лекарств в аптеках", - говорится в сообщении.

Расширение е-рецепта будет постепенным, например, при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему может выписать рецепт на бумажном бланке.

Там отметили, что электронный рецепт распространится на зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача и которые пациент покупает за собственные средства.

В этот список входят антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе и противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней и другие. Там заметили, что к рецептурным препаратам также могут относится и некоторые обезболивающие, успокаивающие и препараты от кашля.

Где и как получить е-рецепт?

Электронный документ можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом. В то же время, пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСЗ (электронная система здравоохранения).

Выписать е-рецепт смогут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или врач-ФЛП. И для этого необязательно иметь договор с НСЗУ.

Для того чтобы получить рецепт на рецептурное лекарство необходимо обратиться на прием к лечащему врачу.

Во время осмотра врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств.

Напомним, ранее мы писали, какое бесплатное лечение в Украине предусмотрено для онкопациентов в 2023 году.

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