ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ахметов встретился с пострадавшей от удара по Краматорску

Украина, Четверг 02 октября 2025 18:57
UA EN RU
Ахметов встретился с пострадавшей от удара по Краматорску Фото: Яна Степаненко встретилась с Ринатом Ахметовым (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Президент ФК "Шахтер", бизнесмен Ринат Ахметов встретился с Яной Степаненко - девушкой, которая потеряла обе ноги в результате ракетного удара по Краматорску в апреле 2022 года, и ее матерью Натальей.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил футбольный клуб"Шахтер".

Ринат Ахметов отметил, что его поразила вера Яны в себя и ее стремление двигаться вперед, несмотря на тяжелые испытания. Он выразил уверенность в большом будущем девушки.

После трагедии Яна прошла лечение, протезирование и вернулась к активной жизни. В 2024 году она приняла участие в Бостонском марафоне, преодолев дистанцию в 5 км, а весной 2025-го - в Токийском марафоне, где выступала в футболке "Шахтера".

По сообщению футбольного клуба, для семьи Степаненко была приобретена трехкомнатная квартира во Львове в сентябре 2024 года по решению президента "Шахтера".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным