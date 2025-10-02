Ахметов встретился с пострадавшей от удара по Краматорску

Президент ФК "Шахтер", бизнесмен Ринат Ахметов встретился с Яной Степаненко - девушкой, которая потеряла обе ноги в результате ракетного удара по Краматорску в апреле 2022 года, и ее матерью Натальей.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил футбольный клуб "Шахтер ".

Ринат Ахметов отметил, что его поразила вера Яны в себя и ее стремление двигаться вперед, несмотря на тяжелые испытания. Он выразил уверенность в большом будущем девушки.

После трагедии Яна прошла лечение, протезирование и вернулась к активной жизни. В 2024 году она приняла участие в Бостонском марафоне, преодолев дистанцию в 5 км, а весной 2025-го - в Токийском марафоне, где выступала в футболке "Шахтера".

По сообщению футбольного клуба, для семьи Степаненко была приобретена трехкомнатная квартира во Львове в сентябре 2024 года по решению президента "Шахтера".