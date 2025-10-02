ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ахметов зустрівся з постраждалою від удару по Краматорську

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 18:57
UA EN RU
Ахметов зустрівся з постраждалою від удару по Краматорську Фото: Яна Степаненко зустрілась з Рінатом Ахметовим (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Президент ФК "Шахтар", бизнесен Рінат Ахметов зустрівся з Яною Степаненко - дівчиною, яка втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по Краматорську у квітні 2022 року, та її матір’ю Наталією.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив футбольний клуб "Шахтар".

Рінат Ахметов наголосив, що його вразила віра Яни у себе та її прагнення рухатися вперед попри важкі випробування. Він висловив упевненість у великому майбутньому дівчини.

Після трагедії Яна пройшла лікування, протезування та повернулася до активного життя. У 2024 році вона взяла участь у Бостонському марафоні, подолавши дистанцію в 5 км, а навесні 2025-го - у Токійському марафоні, де виступала у футболці "Шахтаря".

За повідомлення футбольного клубу, для родини Степаненків було придбано трикімнатну квартиру у Львові у вересні 2024 року за рішенням президента "Шахтаря".

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим