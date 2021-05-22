У Порошенка відправили ще понад 12 тисяч продуктових наборів
Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" зібрали ще понад 12 тисяч продуктових наборів для українців, які потребують допомоги через пандемію коронавірусу. Зокрема, допомогу відправили пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів.
Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facebook.
"Шана і повага до наших воїна серед українців є беззастережними. Бо саме військові бережуть мирне життя зараз і забезпечують наше спільне вільне майбутнє у незалежній Україні. Наш обов’язок – відповісти нашим захисникам та їхнім сім’ям увагою і турботою. Тому уже другий рік ми разом із "Справою громад", "Фондом Порошенка" і волонтерами допомагаємо родинам воїнів АТО наборами продуктів першої необхідності, зібраними в офісі "Європейської солідарності". Цього разу наші бокси дісталися адресатів у Запоріжжі", - написав Порошенко.
У кожному наборі - борошно, цукор, крупи, олія, консерви і печиво. Допомогу від Порошенка передали й волонтерці, яка в’яже шкарпетки військовим на фронт, Олені Костіній.
У Рівному благодійну допомогу отримали також люди, які вже перехворіли на коронавірус і досі відчувають його негативний вплив на своє здоров’я.
В Одеській області благодійну допомогу отримали мешканці Старокозачого, Татарбунар, Великого Дальника, Таїрова, Цебрикова, Чорноморська та Одеси.
Лідер фракції "ЄС" в Київській міськраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко зазначила, що для "ЄС" допомога українцям у важкі часи вже стала традицією.
"Вже стало доброю традицією в родині "Європейської солідарності" допомагати тим, кому непросто пережити важкі часи. Цей набір з великою турботою і любов’ю для вас збирали наші волонтери. Коли працює наш конвеєр, серед нас немає ні посад, ні титулів. Я хочу передати вам від кожного, хто вклав частину своєї душі і любові, побажання міцного здоров’я, добра і миру. Бережіть себе, а ми будемо робити все, щоб життя в Україні стало достойним для кожної людини", - сказала вона.
Нагадаємо, акція розпочалася у 2020 році, тоді після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Roshen понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.
З перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами - в лікарні передали понад 157 тисяч штук. Ще 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.
Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ніж сто апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя.
Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.