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У Порошенка відправили ще понад 12 тисяч продуктових наборів

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Київ, Субота 22 травня 2021 19:28
У Порошенка відправили ще понад 12 тисяч продуктових наборів Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" зібрали ще понад 12 тисяч продуктових наборів для українців, які потребують допомоги через пандемію коронавірусу. Зокрема, допомогу відправили пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів.

Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facebook.

"Шана і повага до наших воїна серед українців є беззастережними. Бо саме військові бережуть мирне життя зараз і забезпечують наше спільне вільне майбутнє у незалежній Україні. Наш обов’язок – відповісти нашим захисникам та їхнім сім’ям увагою і турботою. Тому уже другий рік ми разом із "Справою громад", "Фондом Порошенка" і волонтерами допомагаємо родинам воїнів АТО наборами продуктів першої необхідності, зібраними в офісі "Європейської солідарності". Цього разу наші бокси дісталися адресатів у Запоріжжі", - написав Порошенко.

У кожному наборі - борошно, цукор, крупи, олія, консерви і печиво. Допомогу від Порошенка передали й волонтерці, яка в’яже шкарпетки військовим на фронт, Олені Костіній.

У Порошенка відправили ще понад 12 тисяч продуктових наборів

У Рівному благодійну допомогу отримали також люди, які вже перехворіли на коронавірус і досі відчувають його негативний вплив на своє здоров’я.

В Одеській області благодійну допомогу отримали мешканці Старокозачого, Татарбунар, Великого Дальника, Таїрова, Цебрикова, Чорноморська та Одеси.

Лідер фракції "ЄС" в Київській міськраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко зазначила, що для "ЄС" допомога українцям у важкі часи вже стала традицією.

"Вже стало доброю традицією в родині "Європейської солідарності" допомагати тим, кому непросто пережити важкі часи. Цей набір з великою турботою і любов’ю для вас збирали наші волонтери. Коли працює наш конвеєр, серед нас немає ні посад, ні титулів. Я хочу передати вам від кожного, хто вклав частину своєї душі і любові, побажання міцного здоров’я, добра і миру. Бережіть себе, а ми будемо робити все, щоб життя в Україні стало достойним для кожної людини", - сказала вона.

Нагадаємо, акція розпочалася у 2020 році, тоді після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Roshen понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.

З перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами - в лікарні передали понад 157 тисяч штук. Ще 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ніж сто апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя.

Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.

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