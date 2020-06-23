Постраждалі від негоди області України отримають гумдопомогу

Постраждалі від негоди області західної України отримають гуманітарну допомогу. Зараз рятувальники ведуть роботи в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Глава держави обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від повеней та сильних опадів, і поставив завдання відправити в постраждалі регіони гуманітарний вантаж", - йдеться у повідомленні, але не уточнюється, якого роду буде ця допомога.

Нагадаємо, раніше у Кабінеті міністрів доручили підготувати пропозиції щодо невідкладних заходів для подолання наслідків стихії в західних областях України.

За даними ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській та Закарпатській областях.

Як повідомляло РБК-Україна, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголосили червоний рівень небезпеки; до кінця дня у цих регіонах пройдуть дуже сильні дощі.

Крім цього, на Закарпатті через негоду затопило населений пункт.