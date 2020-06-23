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На Закарпатті через негоду затопило населений пункт

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 15:56
На Закарпатті через негоду затопило населений пункт
Фото: негода в Карпатах (facebook.com/MNSCHE)

В результаті сильних дощів затоплено 40 підвальних приміщень

У вівторок, 23 червня, на Закарпатті через негоду підтоплено дворогосподарства в Рахівському районі. Крім цього, стався перелив через дорогу місцевого значення.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"В результаті інтенсивних опадів та підняття ґрунтових вод сталося підтоплення 10 домогосподарств і 40 підвальних приміщень в смт Ясіня Рахівського району. Крім цього, стався перелив через автодорогу місцевого значення по вулиці Миру. Довжина переливу 70 метрів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місцях працюють фахівці місцевого державного пожежо-рятівного посту. Залучено 2 одиниці техніки та 8 рятувальників, які відкачують воду з підтоплених приміщень.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про повінь на заході України в найближчі три дні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Карпатах через негоду загинули троє людей.

Крім того, у зв'язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій областях ввели надзвичайні заходи безпеки.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Закарпаттяповінь
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