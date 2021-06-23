У постраждалому після циклону Криму оголосили штормове попередження

У другій половині дня і до кінця доби 23 червня, протягом доби 24 червня в Криму очікуються місцями сильні зливи, град, шквал 15-20 м/с.

Рятувальники просять не паркувати автомобілі під деревами, триматися подалі від старих будівель, не гуляти біля моря в шторм і відкласти турпоходи.

Зазначимо, циклон обрушився на Крим 17 червня, тоді "влада" ввела режим НС. В результаті негоди підтопило більше 360 будинків, рятувальники евакуювали майже 1,8 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Керч і Ялта. На півдні Криму загинув чоловік, безвісти зникла жінка, травмовано 54 людини.