Постпред РФ в ООН цинично назвал желаемые итоги войны в Украине

Россия "готова к достижению целей" в развязанной войне против Украины в ходе переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постпреда России в ООН Василия Небензи во время заседания.

По его словам, что Москва готова к достижению целей в ходе переговоров или военных действий.

"Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы. Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами", - считает Небензя.

При этом он отверг мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не видит реальной готовности России к переговорам. При этом Киев будет искать дипломатическое решение согласно украинской формуле мира.

При чем ранее российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

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