Постпред в ООН рассказал, сколько времени и солдат нужно РФ для оккупации Украины

"Россия сжигает собственное население"

Мельник отметил, что Украина воюет за свою Родину, тогда как Россия "сжигает собственное население". Он привел расчеты: на каждый квадратный километр украинской территории, которую удается захватить, РФ теряет в среднем 254 военных.

"Ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокой цены жизнями за такие незначительные территориальные достижения, как Россия", - заявил он.

Для сравнения, во время советско-финской войны 1939-1940 годов эта цена была примерно в сто раз ниже.

Сколько еще придется убить россиян, чтобы захватить Донбасс

По словам Мельника, чтобы оккупировать всю Донецкую область, Путину придется отправить на смерть минимум полтора миллиона дополнительных солдат. Это более чем удвоило бы текущие потери РФ - до более 3 млн.

"Даже для господина Путина, для которого ценность жизни собственных граждан, кажется, меньше копейки, такая цифра была бы катастрофической", - подчеркнул дипломат.

А попытка оккупировать всю Украину при нынешних темпах потребовала бы более 122 млн жизней российских солдат, а сама война длилась бы около 183 лет.

Отказ от ультиматумов

Мельник подчеркнул, что Россия выдвигает требования о выводе украинских войск из Донецкой области как условие переговоров, однако:

"Украина отвергает любой тип ультиматума. Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан", - объявил он.

Он иронично назвал Путина "военным гением", который не может не понимать, что его цель захватить Украину никогда не будет достигнута военным путем.