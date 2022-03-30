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Постпред в ООН назвав умову підписання угоди про гарантії безпеки для України

Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав умову для підписання угоди про гарантії безпеки. Дипломат також зазначив, що переговори Києва і Москви не передбачають припинення постачання зброї українським Збройним силам і скасування санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Кислиці на засіданні Радбезу ООН.

"Демілітаризація Росії, що проводиться українською армією і підтримувана всім населенням України йде повним ходом. Число втрат в Афганістані незначно в порівнянні з цим", - сказав Кислиця.

Дипломат зазначив, що процес депутинізації Росії поки застопорився. За його словами, переговори в Стамбулі продемонстрували, що РФ готова для подальших кроків, хоча до стійкого припинення вогню ще далеко. Сторони продовжать консультації для підготовки погоджень положень договору про гарантії безпеки.

"Підписання угоди про гарантії безпеки для України буде можливим тільки після виведення всіх збройних формувань Росії до місць дислокації станом 23 лютого 2023 року. Продовження переговорів не усуває припинення надання зброї Україні та санкції проти Росії", - підкреслив Кислиця.

Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі пройшли переговори України та Росії. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що діалог не призведе до скасування санкцій з Москви.

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