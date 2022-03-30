Постпред в ООН назвал условие подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал условие для подписания соглашения о гарантиях безопасности. Дипломат также отметил, что переговоры Киева и Москвы не предполагают прекращение поставок оружия украинским Вооруженным силам и отмену санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Кислицы на заседании Совбеза ООН .

"Демилитаризация России, проводимая украинской армией и поддерживаемая всем населением Украины идет полным ходом. Число потерь в Афганистане незначительно по сравнению с этим", - сказал Кислица.

Дипломат отметил, что процесс депутинизации России пока застопорился. По его словам, переговоры в Стамбуле продемонстрировали, что РФ готова для дальнейших шагов, хотя до устойчивого прекращения огня еще далеко. Стороны продолжат консультации для подготовки согласований положений договора о гарантиях безопасности.

"Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных формирований России к местам дислокации по состоянию 23 февраля 2023 года. Продолжение переговоров не устраняет прекращение предоставления оружия Украине и санкции против России", - подчеркнул Кислица.