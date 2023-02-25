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США пытаются привлечь на свою сторону нейтральных в отношении войны в Украине членов ООН

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Суббота 25 февраля 2023 18:54
США пытаются привлечь на свою сторону нейтральных в отношении войны в Украине членов ООН Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

США предприняли новую попытку привлечь на свою сторону нейтральные и воздержавшиеся страны, призывая их не поддаваться призывам России о временном прекращении огня в Украине. Соединенные Штаты предостерегли, что мирный план, предложенный Китаем, содержит "ложную эквивалентность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на заседании Совета безопасности ООН после того, как более 40 стран на Генеральной ассамблее отказались присоединиться к 141 стране, призывающей Россию вывести войска из Украины.

Он напомнил коллегам-дипломатам, что российский представитель только год назад отверг его предупреждение о том, что Москва намерена вторгнуться в Украину. Блинкен пытался убедить нейтральные государства в том, что удержание или призывы к миру любой ценой, означают одобрение вторжения России.

Столкнувшись с новым призывом Китая к прекращению огня, Блинкен предупредил, что Россия использует любую паузу в боях для консолидации контроля над территорией и пополнения своих сил. Глава Госдепа призвал не поддаваться фальшивой эквивалентности призыва к обеим сторонам прекратить борьбу.

"Ни один член этого совета не должен призывать к миру, поддерживая войну России против Украины. В этой войне есть агрессор и есть жертва. Эта война - завоевание. Ее начал один человек - Владимир Путин, и один человек может его закончить", – отметил Энтони Блинкен.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил твердую уверенность в том, что Украина достигнет победы над Россией в нынешней войне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с генсеком ООН Антониу Гутерришем вопросы поддержки Украины и расширения "зернового соглашения".

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