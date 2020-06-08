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Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках

Новини » Надзвичайні події     08.06.2020 - 13:28
Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках
Фото: рівень води в річці (if.dsns.gov.ua)

Місцями можливий вихід води на заплаву

Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках. Очікується підйом води на 0,1-0,5 метра.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Місцями можливий вихід води на заплаву.

"За даними Укргідрометцентру, 8-9 червня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,5 метра. Місцями можливий вихід води на заплаву", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Прип'ять протікає в Рівненській, Волинській та Київській області, а потім впадає в Київське водосховище.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через значні дощі триває підвищення рівнів води в річках, через що можливий вихід води на заплаву на ділянці річки Дністер.

Також РБК-Україна писало, що у Київ прийшло метеорологічне літо з запізненням на три тижні, а метеорологічна весна у столиці тривала 116 днів.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України синоптикирекаПогода
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