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Сторонні речовини у Moderna. Японія знову заявила про домішки у вакцині

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Японія, Середа 01 вересня 2021 08:24
Сторонні речовини у Moderna. Японія знову заявила про домішки у вакцині Фото: Японія знову заявила про домішки у вакцині (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Японії в чергове заявили про виявлення сторонніх речовин у вакцині Moderna. Цього разу домішки зафіксували в префектурі Канагава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За заявою влади префектури, фармацевт виявив кілька чорних частинок в одному флаконі вакцини під час перевірки на наявність сторонніх речовин перед застосуванням щепленням людини.

Як зазначають у префектурі вітчизняний дистриб'ютор вакцини, Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T), відібрав всі флакони з підозрілим вмістом.

Між тим, близько 3 790 людей уже отримали щеплення з цієї партії Moderna.

Однак після виявлення сторонніх домішок, префектура призупинила імунізацію населення цією вакциною.

Нагадаємо, в Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna в якій було виявлено сторонні речовини.

Крім цього домішки у цій вакцині виявили напередодні у японській префектурі Окінава.

Як зазначили у Moderna, забруднення флаконів твердими частинками сталося під час фасування препаратів на виробничій лінії в Іспанії.

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