Сторонні речовини у Moderna. Японія знову заявила про домішки у вакцині
У Японії в чергове заявили про виявлення сторонніх речовин у вакцині Moderna. Цього разу домішки зафіксували в префектурі Канагава.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За заявою влади префектури, фармацевт виявив кілька чорних частинок в одному флаконі вакцини під час перевірки на наявність сторонніх речовин перед застосуванням щепленням людини.
Як зазначають у префектурі вітчизняний дистриб'ютор вакцини, Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T), відібрав всі флакони з підозрілим вмістом.
Між тим, близько 3 790 людей уже отримали щеплення з цієї партії Moderna.
Однак після виявлення сторонніх домішок, префектура призупинила імунізацію населення цією вакциною.
Нагадаємо, в Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna в якій було виявлено сторонні речовини.
Крім цього домішки у цій вакцині виявили напередодні у японській префектурі Окінава.
Як зазначили у Moderna, забруднення флаконів твердими частинками сталося під час фасування препаратів на виробничій лінії в Іспанії.