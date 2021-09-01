Сторонні речовини у Moderna. Японія знову заявила про домішки у вакцині

У Японії в чергове заявили про виявлення сторонніх речовин у вакцині Moderna. Цього разу домішки зафіксували в префектурі Канагава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За заявою влади префектури, фармацевт виявив кілька чорних частинок в одному флаконі вакцини під час перевірки на наявність сторонніх речовин перед застосуванням щепленням людини.

Як зазначають у префектурі вітчизняний дистриб'ютор вакцини, Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T), відібрав всі флакони з підозрілим вмістом.

Між тим, близько 3 790 людей уже отримали щеплення з цієї партії Moderna.

Однак після виявлення сторонніх домішок, префектура призупинила імунізацію населення цією вакциною.