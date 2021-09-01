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Посторонние вещества в Moderna. Япония вновь заявила о примесях в вакцине

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Япония, Среда 01 сентября 2021 08:24
Посторонние вещества в Moderna. Япония вновь заявила о примесях в вакцине Фото: Япония вновь заявила о примесях в вакцине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Японии в очередной заявили об обнаружении посторонних веществ в вакцине Moderna. На этот раз примеси зафиксировали в префектуре Канагава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По заявлению властей префектуры, фармацевт обнаружил несколько черных частиц в одном флаконе вакцины во время проверки на наличие посторонних веществ перед прививанием человека.

Как отмечают в префектуре, отечественный дистрибьютор вакцины, Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T), отобрал все флаконы с подозрительным содержимым.

Между тем, около 3790 человек уже получили прививки из этой партии Moderna.

Однако после обнаружения посторонних примесей, префектура приостановила иммунизацию населения этой вакциной.

Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna в которой были обнаружены посторонние вещества.

Кроме этого примеси в этой вакцине обнаружили накануне в японской префектуре Окинава.

Как отметили в Moderna, загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

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