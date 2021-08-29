Сторонні речовини виявили ще в одній партії вакцини Moderna для Японії
У ще одній партії вакцини Moderna, яка була доставлена в Японію, виявили сторонні речовини. З цієї партії щепили майже 400 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт префектури Окінава.
Так, у місті Наха, під час імунізації в одній ампулі та ще двох шприцах було виявлено підозрілу чорну речовину.
Згодом перевірка показала, що в ще одному шприці присутні домішки рожевого кольору.
Як повідомили в префектурі, всього вакцинами з цієї партії встигли щепити близько 400 людей. Однак це було зроблено після того, як "лікарі візуально переконалися в чистоті речовини в шприцах".
Вказано, що після щеплення будь-яких проблем зі здоров'ям у вакцинованих наразі не спостерігається.
У префектурі додають, що номер партії цих підозрілих вакцин відрізняється від трьох інших, використання яких було призупинено міністерством охорони здоров'я Японії.
Внаслідок інциденту щеплення цим препаратом в одному з центрів вакцинації в Окінаві була призупинена.
Нагадаємо, в Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna від COVID-19, в якій було виявлено сторонні речовини.