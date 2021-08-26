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У вакцині Moderna виявили сторонні речовини. Компанія назвала можливу причину

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Іспанія, Четвер 26 серпня 2021 09:34
У вакцині Moderna виявили сторонні речовини. Компанія назвала можливу причину Фото: у вакцині Moderna виявили сторонні речовини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Moderna призупинила постачання близько 1,63 млн доз своєї вакцини в Японію. За інформацією компанії, це пов'язано з проблемами на виробництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У Moderna припускають, що забруднення флаконів твердими частинками сталося під час фасування препаратів на виробничій лінії в Іспанії.

Компанія заявила, що вивчає це питання зі своїм партнером Takeda Pharmaceutical і регулюючими органами, які також припускають, що забруднення вакцин відбулося на іспанському виробничому майданчику.

Втім, іспанська компанія Rovi, яка розливає вакцини Moderna для ринків за межами США, досі не надала жодних коментарів.

Відомо, що у партії вакцин, через які надійшли скарги, було 565 400 доз. Однак Moderna повідомила, що і "з обережності" призупинила постачання і двох сусідніх.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії заявило про те, що в ряді доз вакцини Moderna виявлені сторонні речовини.

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