Постоянные обстрелы и вражеские ракеты в Черном море: какая ситуация на юге Украины

Ночью и утром оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области, а также Белозерскую общину Херсонской области. Россияне применили РСЗО, артиллерию и минометы.

В результате обстрелов повреждены многоквартирные и частные дома, магазины и рынок. В Очакове два человека получили ранения.

В Черном море по состоянию на утром 7 апреля уменьшился шторм. Поэтому россияне вывели 8 кораблей, среди которых надводный ракетоноситель. Он может быть снаряжен 8 "Калибрами".

"Угроза ракетного удара остается высокой. Минная опасность вдоль побережья на фоне штормовой погоды - повышена. Не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдайте алгоритм действий во время воздушной тревоги", - отмечают военные.

Напомним, вчера РФ завела ракетоносители в пункты базирования из-за шторма.

Как сообщалось, утром оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области, в результате чего повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Также сегодня армия РФ атаковала село Станислав Херсонской области, пострадали двое детей и их мама.

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