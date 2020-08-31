Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 31 серпня

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,64 гривень за долар. Курс євро виріс на 13 копійок до 32,81 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,39 (27,38 - 28 серпня), продажу - 27,64 (27,61 - 28 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,17 - 28 серпня), продажу - 32,81 (32,68 - 28 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,42 - 28 серпня), продажу 3,78 (3,77 - 28 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 31 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,54 гривень за долар, курс купівлі до 27,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,76 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 серпня довідковий курс на рівні 27,56 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 28 серпня (27,47 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 27,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

За прогнозом аналітиків Альпарі, протягом цього тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в два рази. Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-28 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 68,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.