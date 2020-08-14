Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 14 серпня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 27,52 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 32,45 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,26 (27,37 - 13 серпня), продажу - 27,52 (27,62 - 13 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,98 (32,07 - 13 серпня), продажу - 32,45 (32,55 - 13 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,44 - 13 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 13 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,33 гривень за долар, курс купівлі до 27,31 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 32,25 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 серпня довідковий курс на рівні 27,34 грн/долар, знизивши його порівняно з 13 серпня (27,42 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,30 - 27,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що для різкої девальвації та зростання курсу долара до 30 гривень підстав зараз немає і що курс буде коливатися плавно.

Зазначимо, правління Національного банку україни (НБУ) подало на громадське обговорення проект "Основних принципів грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу".

Як зазначається в проекті, "в 2021 році і в подальшому НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання".