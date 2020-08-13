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Глава Мінфіну не бачить передумов для зростання долара до 30 гривень

Київ, Четвер 13 серпня 2020 15:37
Глава Мінфіну не бачить передумов для зростання долара до 30 гривень
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Закладений у держбюджет 2020 року курс досягнуто не буде

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що різкої девальвації та зростання курсу долара до 30 гривень підстав зараз немає. Курс буде коливатися плавно.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Я не бачу передумов для досягнення курсом такого значення. І не бачу інструментів, за допомогою яких хто-небудь може вплинути на рух курсу в цьому напрямку", - заявив Марченко.

При цьому він зазначив, що у зв'язку з карантином обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт впав всього на 6%, що фактично вирівняло платіжний баланс.

"Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - додав міністр.

За його словами, Україні потрібен курс гривні, що забезпечує макроекономічну стабільність.

"Якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси повинні відбуватися поступово, не створюючи шокову ситуацію на ринку", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що Міністерству фінансів бажаний більш високий курс долара до гривні, оскільки від курсу залежать доходи державного бюджету.

Зазначимо, згідно з прогнозом уряду України курс у 2020 році повинен скласти 30 грн/долар.

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.

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