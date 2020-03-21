Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 21 березня

Долар і євро продовжують дешевшати
В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,28 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 30,36 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,41 (27,43 - 20 березня), продажу - 28,28 (28,33 - 20 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,16 (29,32 - 20 березня), продажу - 30,36 (30,42 - 20 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,18 (3,10 - 20 березня), продажу 3,72 (3,67 - 20 березня) грн за 10 рублів.
Нагадаємо, 20 березня міжбанківський валютний ринок закрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс знизився на 33 копійки до 27,55 гривень за долар, курс купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 53 копійки до 29,55 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 16-20 березня 2020 року витратив на підтримку гривні ще мільярд доларів. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів і продав 1088,00 млн доларів. Таким чином, чистий продаж за тиждень склала 1038,00 млн доларів.
Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що у ситуації розгортання світової кризи по відношенню до долара девальвують валюти практично всіх країн, у тому числі і України. За його словами, НБУ активно приймає участь на валютному ринку, намагаючись згладжувати коливання. Однак Чурий вважає, що зростання курсу долара "перш за все, викликане психологічним тиском".
"НБУ активно продає валюту, у нього достатньо резервів. З початку року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти склали менше 1,5 млрд доларів", - сказав він і нагадав, що минулого року НБУ купив 8 млрд доларів.