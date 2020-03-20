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Різке падіння: що відбувається з курсом долара 20 березня

Новини » Фінанси     20.03.2020 - 17:13
Різке падіння: що відбувається з курсом долара 20 березня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

На міжбанку курс долара впав на 30 копійок після тривалого зростання

Курс долара на міжбанку в продаж 20 березня 2020 року знизився на 33 копійки до 27,55 гривень за долар, курс купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 53 копійки до 29,55 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,4500 - 27,5500 грн/долар, євро 29,4511 - 29,5528 грн/євро, російський рубль 0,3480 - 0,3496 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,4500

27,5500

EUR/UAH

29,4511

29,5528

RUB/UAH

0,3480

0,3496

Різке падіння: що відбувається з курсом долара 20 березня

Нагадаємо, 19 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,8100 - 27,8800 грн/долар, євро 30,0097 - 30,0825 грн/євро, російський рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 20 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився 23 копійки до 28,33 гривень за долар, курс євро знизився 38 копійок до 30,42 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,43 (27,47 - 19 березня), продажу - 28,33 (28,56 - 19 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,32 (29,45 - 19 березня), продажу - 30,42 (30,80 - 19 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,27 - 19 березня), продажу 3,67 (3,81 - 19 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 березня встановлено на такому рівні: 27,7386 гривень за 1 долар (+0,534 грн). При цьому курс долара на 20 березня становить 27,8025 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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