Поступове падіння: що відбувається з курсом долара 4 квітня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останній тиждень ситуація на ринку змінилася

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,65 гривень за долар, курс євро знизився 17 копійок до 29,85 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,15 (27,17 - 3 квітня), продажу - 27,65 (27,69 - 3 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,15 (29,20 - 3 квітня), продажу - 29,85 (30,02 - 3 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,10 - 3 квітня), продажу 3,61 (3,61 - 3 квітня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій 3 квітня заявив, що після стабілізації ситуації на валютному ринку Національний банк України відновив купівлю валюти. За його словами, попит на валюту суттєво знизився і вийшов на докризові показники.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 30 березня - 3 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 248,0 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,37 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,373 гривень за 1 долар (-0,2232 грн). При цьому курс долара на 3 квітня становить 27,5962 гривень за 1 долар.