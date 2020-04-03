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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     03.04.2020 - 16:20
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 22 копійки

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,37 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,373 гривень за 1 долар (-0,2232 грн). При цьому курс долара на 3 квітня становить 27,5962 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 3 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,42 гривень за долар, курс купівлі до 27,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 29,59 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 квітня довідковий курс на рівні 27,36 грн/долар, знизивши його порівняно з 2 квітня (27,62 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 3 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 29 копійок до 27,69 гривень за долар, курс євро знизився на 49 копійок до 30,02 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,17 (27,45 - 2 квітня), продажу - 27,69 (27,98 - 2 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,20 (29,70 - 2 квітня), продажу - 30,02 (30,53 - 2 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,13 - 2 квітня), продажу 3,61 (3,61 - 2 квітня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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