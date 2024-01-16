Поставлял дроны в РФ: финского предпринимателя обвиняют в нарушении санкций

Финские компании, несмотря на санкции, экспортировали дроны в Россию. Они могли применяться в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

В Финляндии предъявлены обвинения в нарушении международных санкций и экспорте оборонной техники в Россию генеральному директору Luminor и Siberica Габриэлю Темини, трем сотрудникам Siberica в грубых нарушениях нормативных требований и представителю экспедитора, осуществлявшего поставки для компаний.

Вице-президент и заместитель члена правления компании Siberica, как она указана в документах, не будет привлечена к ответственности за экспорт оборонной техники в Россию. Женщина заявила, что на момент совершения правонарушения она не работала в компаниях и не занимала никаких должностей. В документах не обнаружено никаких доказательств того, что женщина действовала в интересах компаний в данном случае.

Финские компании, несмотря на санкции ЕС, экспортировали в Россию дроны и оборонную технику более 3500 единиц товара на сумму более трех млн евро. Подозреваемые свою вину отрицают.

Суд состоится 26 января.

Попытки России обойти европейские санкции

Ранее мы писали, что российские спецслужбы помогают обходить санкции ЕС благодаря своей активности в Европе.

К слову, Россия продолжает получать военную продукцию из Финляндии.