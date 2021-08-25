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Більше ніж 70 млн гривень збитків: СБУ викрила незаконне розкрадання надр

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Рівне, Середа 25 серпня 2021 16:14
Більше ніж 70 млн гривень збитків: СБУ викрила незаконне розкрадання надр Фото: СБУ викрила масштабне розкрадання надр в Україні (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила незаконну схему видобутку базальту у Рівненській області. Діяльність зловмисників завдала більше ніж 70 млн гривень збитків державі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Згідно з даними слідства, організатори схеми налагодили незаконний видобуток базальту на території Костопільського району.

"Гірські породи вони приховано збували представникам афілійованих підприємств, а незаконно одержані прибутки легалізовували через мережу підконтрольних фірм", - відзначає пресслужба.

Внаслідок санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

  • техніку, документацію та чорнові записи;
  • 7 транспортних засобів та обладнання, яке використовувалося під час видобування базальту;
  • кошти;
  • гранату Ф-1;
  • більше ніж 300 бойових набоїв калібру 5,45 мм;
  • стрілецьку зброю;

Фото: СБУ викрила масштабне розкрадання надр в Україні (ssu.gov.ua)

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Рівне Служба безпеки України
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