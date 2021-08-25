Більше ніж 70 млн гривень збитків: СБУ викрила незаконне розкрадання надр
Фото: СБУ викрила масштабне розкрадання надр в Україні (ssu.gov.ua)
СБУ викрила незаконну схему видобутку базальту у Рівненській області. Діяльність зловмисників завдала більше ніж 70 млн гривень збитків державі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Згідно з даними слідства, організатори схеми налагодили незаконний видобуток базальту на території Костопільського району.
"Гірські породи вони приховано збували представникам афілійованих підприємств, а незаконно одержані прибутки легалізовували через мережу підконтрольних фірм", - відзначає пресслужба.
Внаслідок санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:
- техніку, документацію та чорнові записи;
- 7 транспортних засобів та обладнання, яке використовувалося під час видобування базальту;
- кошти;
- гранату Ф-1;
- більше ніж 300 бойових набоїв калібру 5,45 мм;
- стрілецьку зброю;
Фото: СБУ викрила масштабне розкрадання надр в Україні (ssu.gov.ua)