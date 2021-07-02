Екс-заступнику міністра оборони і голові "Кузні" повідомили про підозру у змові

Колишньому заступнику міністра оборони України та голові правління заводу "Кузня на Рибальському" повідомили про підозру у змові. За даними слідства, вони причетні до поставок катерів і санітарних автомобілів низької якості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника слідчого відділу Держбюро розслідувань Олега Гриняка на брифінгу.

"Підозрюваним вручено клопотання про тримання під вартою з альтернативою застави в сумі рівнозначній сумі завданих збитків", - зазначив він.

За словами Гриняка, два катери, які були побудовані на "Кузні", не можуть бути прийняті на озброєння через невідповідні характеристики, наприклад, водотоннажність. На питання про можливу причетність екс-акціонерів "Кузні "до схеми він відповів, що перевіряються і "інші особи".

За словами джерела в правоохоронних органах, підозру оголошено замміністра оборони України в 2015-2019 роках Ігорю Павловському.

За даними слідства, глава заводу підбурював заступника міністра укласти державний контракт саме з його підприємством. Той дав відповідні вказівки підлеглим керівникам одного з департаментів. Слідство вважає, що Павловський перевищив повноваження.

Крім того, вони допустили закупівлю санітарних автомобілів виробництва "Богдан", які не відповідають вимогам і не можуть використовуватися в ЗСУ. За епізодами з автомобілями та катерами державі завдано збитків на суму понад 475 млн гривень.

Про підозру також повідомили двом колишнім директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Досудове розслідування триває.