Суд арештував під заставу фігуранта справи про поставки неякісної техніки до ЗСУ

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про постачання неякісної військової техніки до Збройних сил України. Суд арештував під заставу одного з колишніх директорів департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

У справі фігурують колишній заступник міністра оборони, голова правління "Кузні на Рибальському" та ще двоє колишніх начальників департаменту Міноборони. Засідання щодо обрання запобіжних заходів решті фігурантів оберуть пізніше.

Як повідомило ДБР, екс-посадовця Міноборони, за рішенням суду, було арештовано на 2 місяці, але він може вийти на свободу, внісши близько 475 млн гривень застави.

За даними РБК-Україна, у цій справі фігурує Ігор Павловський, який у 2015-2019 роках перебував на посаді заступника міністра оборони. Слідство вважає, що глава заводу підбурював заступника міністра укласти держконтракт саме з його підприємством. Той, своєю чергою, дав відповідні вказівки підлеглим керівникам одного з департаментів.

У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.