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Поставки систем ПВО в Украину являются приоритетом для США, - Белый дом

Фото: координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Обеспечение Украины системами противовоздушной обороны остается приоритетом Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В Вашингтоне считают, что одним из приоритетов в будущих пакетах военной помощи является обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны. В Белом доме отметили работу уже предоставленных современных систем ПВО Patriot в Украине.

"Мы знаем, что противовоздушная оборона является приоритетом, и мы знаем, насколько хорошо системы Patriot сработали в Украине. Опять же, поэтому мы предоставили дополнительные ракеты-перехватчики на прошлой неделе. Единственное, что я могу вам сказать, мы будем сохранять это в приоритете и в дальнейшем", - отметил Кирби.

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты Америки, 31 мая, объявили об очередном пакете военной помощи стоимостью 300 млн долларов. В Пентагоне отметили, что новое оружие Украине предоставляют из запасов США.

Также Вашингтон планирует выделить Украине дополнительные 37 млн долларов помощи для усиления кибербезопасности. В Госдепе рассказали, что такая помощь позволит Украине усилить способность обнаруживать, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы.

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Помощь УкраинеПВОКирби