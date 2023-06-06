UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поставки систем ППО в Україну є пріоритетом для США, - Білий дім

Фото: координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Забезпечення України системами протиповітряної оборони залишається пріоритетом для Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

У Вашингтоні вважають, що один із пріоритетів у майбутніх пакетах військової допомоги є забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони. В Білому домі відзначили роботу вже наданих сучасних систем ППО Patriot в Україні.

"Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, наскільки добре системи Patriot cпрацювали в Україні. Знову ж, через це ми надали додаткові ракети-перехоплювачі минулого тижня. Єдине, що я можу вам сказати, ми зберігатимемо це в пріоритеті й надалі", - зазначив Кірбі.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати Америки, 31 травня, оголосили про черговий пакет військової допомоги, вартістю 300 млн доларів. У Пентагоні зазначили, що нову зброю Україні надають із власних запасів США.

Також, Вашингтон планує виділити Україні додаткові 37 млн доларів допомоги для посилення кібербезпеки. У Держдепі розповіли, що така допомога дозволить Україні посилити здатність виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніПВОКирби