Поставки систем ППО в Україну є пріоритетом для США, - Білий дім

У Вашингтоні вважають, що один із пріоритетів у майбутніх пакетах військової допомоги є забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони. В Білому домі відзначили роботу вже наданих сучасних систем ППО Patriot в Україні.

"Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, наскільки добре системи Patriot cпрацювали в Україні. Знову ж, через це ми надали додаткові ракети-перехоплювачі минулого тижня. Єдине, що я можу вам сказати, ми зберігатимемо це в пріоритеті й надалі", - зазначив Кірбі.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати Америки, 31 травня, оголосили про черговий пакет військової допомоги, вартістю 300 млн доларів. У Пентагоні зазначили, що нову зброю Україні надають із власних запасів США.

Також, Вашингтон планує виділити Україні додаткові 37 млн доларів допомоги для посилення кібербезпеки. У Держдепі розповіли, що така допомога дозволить Україні посилити здатність виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози.