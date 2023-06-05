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США планируют предоставить Украине новую финпомощь на кибербезопасность

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Понедельник 05 июня 2023 17:55
США планируют предоставить Украине новую финпомощь на кибербезопасность Фото: США планируют предоставить Украине новую финпомощь на кибербезопасность (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Соединенных Штатов Америки хотят передать Украине дополнительные 37 миллионов долларов помощи для кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Как отмечают в ведомстве, планы о новой помощи обсудили во время ежегодного заседания Кибердиалога Украина-США в Таллинне 1 июня. Американская делегация также подтвердила готовность к поддержке киберзащиты нашей страны на фоне полномасштабной войны с Россией.

"В рамках этой поддержки Соединенные Штаты работают с Конгрессом над предоставлением Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь, что доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов долларов - с 2016 года", - уточняют в Госдепе.

В ведомстве рассказали, что такая помощь позволила Украине усилить способность выявлять, сдерживать и реагировать на киберинциденты и угрозы, а также оказала поддержку для защиты критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.

Помощь Украины от США

Отметим, что США являются одним из главных союзников Украины после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. Вашингтон предоставляет нашему государству как финансовую, так и военную помощь.

В частности, последний пакет военной помощи Украине Пентагон объявил 31 мая. Наша страна получит авиационные ракеты, а также системы ПВО Avenger.

Более детально о содержании нового пакета можете узнать в материале РБК-Украина.

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