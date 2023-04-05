ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ перегружает свое дизтопливо между танкерами вблизи Африки, - Reuters

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 16:20
РФ перегружает свое дизтопливо между танкерами вблизи Африки, - Reuters Фото: РФ перегружает свое дизтопливо между танкерами вблизи Африки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия начала осуществлять перевалку дизельного топлива с судна на судно вблизи африканских портов, стремясь к дальнейшему реэкспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Полное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты 5 февраля увеличило экспорт российского дизельного топлива в Азию, Африку и Ближний Восток. По словам трейдеров, в прошлом месяце Россия отправила в африканские страны около 1,0 млн. тонн дизельного топлива, часть из которых может быть реэкспортирована", - говорится в материале.

Некоторые объемы дизтоплива могут быть смешаны и перепроданы или перегружены, чтобы снизить стоимость перевозки на дальних маршрутах.

Около 42 500 тонн дизельного топлива, погруженного на грузовое судно Bourda в Приморском Балтийском порту, в конце февраля было перегружено с борта на борт у порта Ломе в Того на танкер Marlin Aquamarine. В настоящее время Marlin Aquamarine следует через Атлантический океан в порт Пуэнт-а-Пьер, Тринидад и Тобаго.

Reuters пишет, что российские поставки дизельного топлива в Ломе почти удвоились в марте и составили около 200 тысяч тонн. Около 30 000 тонн российского дизельного топлива также перегружаются на танкер Savanna вблизи нигерийского порта Лагос. Перевалки возле Ломе и Лагоса обычно используются для доставки дизельного топлива и бензина, перегружая такие грузы с крупных танкеров Aframax и Panamax на суда, способные заходить в меньшие бухты.

Напомним, что большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании.

Также сообщалось, что миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского Союза против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Африка дизтопливо
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине