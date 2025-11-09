Поставки американского оружия Украине и НАТО задерживаются из-за шатдауна в США, - Axios

По данным издания, правительственный шатдаун, который длится уже 40 дней, парализовал работу ряда федеральных ведомств, в том числе бюро Госдепартамента, занимающегося согласованием экспортных контрактов. Из-за этого сорваны или отложены поставки таких систем, как HIMARS, Aegis и ракет AMRAAM для Дании, Хорватии и Польши. Часть этого оружия могла быть передана Украине.

Высокопоставленный чиновник Госдепа заявил, что ситуация "наносит ущерб как союзникам и партнерам США, так и американской оборонной промышленности". По его словам, сейчас в Бюро по политико-военным вопросам работает лишь четверть штатных сотрудников, что значительно замедляет оформление сделок.

Процесс продажи американского оружия обычно не является сложным, но Закон о контроле за экспортом оружия требует участия Конгресса. Из-за отпусков чиновников, которые должны информировать комитеты Конгресса, этот механизм фактически остановился.

В Госдепартаменте заявили, что задержки вредят безопасности союзников и подрывают доверие к США. Представитель ведомства Томми Пиготт обвинил демократов в блокировании продаж, что, по его словам, "ставит под угрозу безопасность как Америки, так и ее партнеров".

Председатель Сенатского комитета по международным отношениям Джеймс Риш подчеркнул, что из-за бюрократической паузы "Китай и Россия получают преимущество, тогда как оборонная база США теряет позиции, а союзники остаются без необходимого вооружения".

Последствия шатдауна

Как ранее писало РБК-Украина, из-за шатдауна в США американских военных в Германии отправляют в фудбанки. Примерно 37 тысяч американских солдат, размещенных в Германии, рискуют остаться без зарплаты за ноябрь.

Ранее сообщалось, что группа конгрессменов от обеих партий выдвинула компромиссное предложение, призванное разблокировать политический кризис и возобновить работу Палаты представителей.

По оценкам экономистов, ежедневные убытки для экономики США достигают около 15 миллиардов долларов. Бюджетные ограничения уже ощутили на себе многочисленные федеральные агентства, в частности Национальное управление ядерной безопасности (NNSA), которое было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск около 1400 работников.