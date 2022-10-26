Мечтал открыть таможню РФ под Харьковом. Задержан "заммистр промышленности" оккупантов

В Харькове задержан предатель, назначенный оккупантами "заместителем министра промышленности". В его планах было открыть таможню на границе с оккупированным Донбассом и занимался пропагандой в Купянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

До активной фазы агрессии РФ коллаборант работал главным государственным инспектором одного из таможенных постов Харьковской таможни, а когда пришли россияне – стал "заместителем министра по промышленности" оккупационной администрации.

"В условиях циничного уничтожения агрессором промышленности захваченной части региона, предатель "сосредоточился" на активной вербовке местного населения переходить на сторону РФ", - рассказали в ГБР.

В частности, он подбирал кадры для оккупационной таможни, которая должна была располагаться между временно оккупированной частью Харьковской области и так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Для кандидатов злоумышленник организовал обучение и проверял знание российского законодательства.

"Он занимался и пропагандой. Требовал публично распространять символику страны агрессора, а также был одним из главных действующих лиц во время «празднования» дня флага РФ в Купянске, - добавляют бюро. - Впрочем, запустить в работу оккупационную таможню ему так и не суждено. ВСУ уволили Купянск, а он решил скрыться в Харькове".

Именно в Харькове злоумышленник был задержан.

Задержанному сообщено о подозрении в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти и пособничестве государству-агрессору (ч. 5 ст. 111-1 и ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.) Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.