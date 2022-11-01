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США намерены препятствовать Ирану в продаже оружия России, - Госдеп США

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Вашингтон, Вторник 01 ноября 2022 22:08
США намерены препятствовать Ирану в продаже оружия России, - Госдеп США Фото: США намерены препятствовать Ирану в продаже оружия России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты намерены использовать все доступные инструменты, чтобы препятствовать поставкам Ирана оружия России.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"США в течение нескольких месяцев изучали пути поставок беспилотных летательных аппаратов Ираном в мире. Вашингтон тщательно изучает инструменты, которые могут быть подходящими для такого рода реагирования - санкции, других финансовые меры", - отметил Прайс.

По его словам, Госдеп США обеспокоен тем, что Россия также может стремиться приобрести у Ирана ракеты "земля-наземля", которые почти наверняка будут использоваться в войне против Украины.

Пресс-секретарь добавил, что США применят все доступные санкции как в отношении российской, так и иранской отрасли торговли оружием, чтобы затруднить Ирану продажу любого оружия России.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер также подчеркнул, что у его ведомства есть опасения, что Россия может попытаться приобрести передовое вооружение у Ирана, например, ракеты класса "земля-земля", для использования в войне против Украины.

Напомним, по данным CNN, Иран готовится отправить РФ около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты, и больше ударных дронов.

Кроме того, по данным ГУР, Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров уже в следующем месяце.

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