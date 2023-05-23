Поставки F-16 Украине планируется в долгосрочной перспективе, - Пентагон

"Поставки F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантными для предстоящего контрнаступления", - сказал Райдер.

Представитель Пентагона также добавил, что США рассчитывают на начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшие недели или месяцы.

F-16 для Украины

Напомним, после продолжительного колебания президент США Джо Байден на саммите G7 одобрил старт обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

В частности, в обучении на истребителях намерены принять участие Канада, Нидерланды, США, Великобритания, Дания и другие страны.

К тому же глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Он считает, что Украина в скором времени получит желаемые самолеты. Хотя в Пентагоне убеждены, что передача может занять несколько месяцев, и это "в лучшем случае".

Кроме того, в США заявили, что передача Украине истребителей F-16 важна в среднесрочной перспективе. Однако это не изменит кардинально ситуацию в войне.