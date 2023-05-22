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В Пентагоне заявили, что F-16 кардинально не изменят ситуацию в войне

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Понедельник 22 мая 2023 21:14
В Пентагоне заявили, что F-16 кардинально не изменят ситуацию в войне Фото: F-16 кардинально не изменят ситуацию в войне (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Передача Украине истребителей F-16 является важным в среднесрочной перспективе. Однако это не изменит кардинально ситуацию в войне России против Украины.

Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Поставки F-16 создадут промежуточные возможности, которых украинцы пока не имеют, но не это изменит ситуацию кардинально", - заявил он.

По словам министра, пока авиационная сила не была решающим фактором в войне и отметил эффективность систем противовоздушной обороны.

"F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс коренным образом", - добавил чиновник.

При этом он добавил, что на поставки истребителей уйдет несколько месяцев.

F-16 для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил на старт обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

В частности, в обучении на истребителях намерены принять участие Канада, Нидерланды, США, Великобритания, Дания и другие страны. В то же время глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16.

Самый массовый самолет 4 поколения F-16 способен закрыть украинское небо от вражеской авиации. Его оснастка позволяет дистанционно ликвидировать цели противника.

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