Илон Маск намекнул, что все-таки купил Twitter

Американский миллиардер Илон Маск намекнул, что все же приобрел компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -страницу миллиардера.

На своей странице Маск поделился видео, на котором он заходит в штаб-квартиру компании.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Кроме того, американский миллиардер уже сменил подпись в соцсети на "Шеф Twit", скорее всего, намекая на то, что скандальное соглашение о покупке компании было завершено.

Отметим, по данным агентства Bloomberg, во время видеоконференции с кредиторами накануне Маск сообщил, что намерен выложить за соцсеть 44 млн долларов. Сообщается, что банки, покрывающие 13 млрд долларов общей суммы, завершили составление окончательного кредитного соглашения.

В настоящее время идет процедура подписания документов, после чего эти средства будут направлены Маску. По предварительной информации, данная сумма появится на депозитном счете уже в четверг, 27 октября.

Компания Twitter еще 25 апреля этого года объявила о заключении соглашения с одним из богатейших людей мира. В совместном заявлении с командой Twitter Маск заявил, что собирается сделать сервис лучше, чем когда-либо, добавив новые функции. Так он обещал сделать алгоритмы открытыми для общественности, чтобы повысить доверие к соцсети.

"Свобода слова - действующая основа демократии, а Twitter - это цифровое пространство для обсуждения фундаментальных для будущего вопросов", - отметил миллиардер.