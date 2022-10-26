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Илон Маск намекнул, что все-таки купил Twitter

Новина українською →
США, Среда 26 октября 2022 23:13
Илон Маск намекнул, что все-таки купил Twitter Фото: бизнесмен и миллиардер Илон Маск (Getty Image)
Автор: Татьяна Зарембо

Американский миллиардер Илон Маск намекнул, что все же приобрел компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу миллиардера.

На своей странице Маск поделился видео, на котором он заходит в штаб-квартиру компании.

Кроме того, американский миллиардер уже сменил подпись в соцсети на "Шеф Twit", скорее всего, намекая на то, что скандальное соглашение о покупке компании было завершено.

Илон Маск намекнул, что все-таки купил Twitter

Отметим, по данным агентства Bloomberg, во время видеоконференции с кредиторами накануне Маск сообщил, что намерен выложить за соцсеть 44 млн долларов. Сообщается, что банки, покрывающие 13 млрд долларов общей суммы, завершили составление окончательного кредитного соглашения.

В настоящее время идет процедура подписания документов, после чего эти средства будут направлены Маску. По предварительной информации, данная сумма появится на депозитном счете уже в четверг, 27 октября.

Компания Twitter еще 25 апреля этого года объявила о заключении соглашения с одним из богатейших людей мира. В совместном заявлении с командой Twitter Маск заявил, что собирается сделать сервис лучше, чем когда-либо, добавив новые функции. Так он обещал сделать алгоритмы открытыми для общественности, чтобы повысить доверие к соцсети.

"Свобода слова - действующая основа демократии, а Twitter - это цифровое пространство для обсуждения фундаментальных для будущего вопросов", - отметил миллиардер.

В июле Илон Маск заявил, что приостанавливает соглашение по покупке соцсети, поэтому он должен был явиться в суд, запланированный на 17-21 октября. Однако накануне заседания миллиардер сообщил, что готов завершить соглашение.

Правление Twitter попыталось предотвратить это соглашение, но в конце концов прекратило сопротивление. Глава совета директоров компании Брет Тейлор заявил, что после тщательного и всестороннего анализа руководство компании пришло к выводу, что приобретение ее Маском будет лучшим путем развития для акционеров Twitter.

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